Может ли автомобиль нормально ездить на танковом моторе?

Перед вами проект, который создан ради проекта – пара американских блогеров решила установить в Ford Crown Victoria 12-цилиндровый мотор от Rolls-Royce. В чем подвох?

Все дело в том, что данный двигатель является не автомобильным, а самым настоящим танковым! Его объем -26 литров, а мощность – 656 лошадиных сил. Занятно, но блогерам пришлось удалить крышку капота и несколько доработать моторный отсек, чтобы силовая установка попросту смогла уместиться.

К слову, ребятам 650 лошадиных сил показалось мало, и было принято решение – установить турбины. Сказано-сделано – машину даже поставили на дино-стенд, чтобы считать полную мощность, но испытания провести не удалось – тестовая установка попросту оказалась неспособна работать с таким «монстром».