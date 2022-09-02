Автомобильный портал Motorpage
2 сен 2022

Может ли автомобиль нормально ездить на танковом моторе?

Может ли автомобиль нормально ездить на танковом моторе?

Перед вами проект, который создан ради проекта – пара американских блогеров решила установить в Ford Crown Victoria 12-цилиндровый мотор от Rolls-Royce. В чем подвох?

Все дело в том, что данный двигатель является не автомобильным, а самым настоящим танковым! Его объем -26 литров, а мощность – 656 лошадиных сил.  Занятно, но блогерам пришлось удалить крышку капота и несколько доработать моторный отсек, чтобы силовая установка попросту смогла уместиться.

К слову, ребятам 650 лошадиных сил показалось мало, и было принято решение – установить турбины.  Сказано-сделано – машину даже поставили на дино-стенд, чтобы считать полную мощность, но испытания провести не удалось – тестовая установка попросту оказалась неспособна работать с таким «монстром».

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

КамАЗ лишился китайских двигателей

02 сентября 2022
Audi RS Q e-tron

Audi представила свой новый внедорожник для гонок в Дакаре

02 сентября 2022

АвтоВАЗ поможет «Яндексу» побороть дефицит машин в автопарках

02 сентября 2022

Renault запустила завод по производству подержанных запчастей

02 сентября 2022

В России заработали новые учебные программы в автошколах

01 сентября 2022
Dodge Charger Super Bee

Dodge готовится к выпуску уникального Charger Super Bee

01 сентября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор» Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу
Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни»
Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 3 7 8