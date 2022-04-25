Можно ли Honda превратить в Lamborghini Diablo

Можно! Для этого нужно лишь желание, талант и «прямые» руки – зато результат превзойдет даже смелые ожидания

Автомобильные реплики делятся на несколько уровней по качеству исполнения. Есть изделия, что называется, кривые – сходство с оригиналом в таких проектах минимальное. Условно говоря, кудесники приделали на «Жигули» решетку радиатора от «Мерседеса» и теперь выдают машину за «Шестисотый». Впрочем, существуют в нашем мире и, своего рода, жемчужины, когда мастера строят машину, которая похожа на оригинал на 110 процентов.

Такой проект сейчас перед вами. История его создания очень интересная. Некий американец очень любил автомобили Lamborghini, а настоящей мечтой был Diablo GT конца девяностых годов. Была одна маленькая проблемка – Diablo GT за все годы выпуска было построено всего 83 экземпляра, и каждый из автомобилей оценивается в пару десятков миллионов долларов.

Такой суммой американец не располагал, но обладать собственным Lamborghini хотелось, и он придумал изящное решение. Купив у друга не менее культовую, но куда более дешевую Honda NSX, мечтатель бросился превращать ее в вожделенный Lamborghini. Надо сказать, что подход был серьезным, так как фанат заменил все кузовные панели, причем, где это было возможно, он использовал оригинальные детали от Lamborghini, остальное все изготавливалось на заказ специальными мастерскими. Даже интерьер мастера попытались приблизить к оригиналу, а штатный двигатель прикрыли фирменной пластиковой накладкой от 575-сильного итальянского V12.

Да, под капотом здесь располагается «скромный» 270-сильный 3-литровый V6 зато внешне реплику практически нельзя отличить от оригинального Lamborghini Diablo GT, разве что облазить машину с рулеткой и выявить несоответствие в размерах…