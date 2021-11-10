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10 ноя 2021

Можно ли купить автомобиль без дилерских наценок?

Можно ли купить автомобиль без дилерских наценок?

В то время как дилеры, даже продавая бюджетные автомобили, прибавляют  к цене по полмиллиона рублей, ты начинаешь убеждаться, что купить сегодня автомобиль по розничной цене практически невозможно, но автопроизводители заявляют обратное!

Так, например, АвтоВАЗ недавно заявил, что купить машину по РРЦ (рекомендованная розничная цена) возможно. Признав, что  дилеры ведут себя некрасиво, навязывая дополнительное оборудование, автопроизводитель порекомендовал  предварительно заказать автомобиль и составить у дилера соответствующий договор. В этом документе должны быть указана модель, комплектация и цвет необходимой машины. Кроме этого, в договоре должны быть прописаны ориентировочные сроки поставки.

Впрочем, наши коллеги из Autonews сообщают, что даже здесь последнее слово остается за дилерскими центрами. Мы вынуждены согласиться, так как по сети уже ходят сотни историй, когда люди делали предзаказ машины по одной цене, а по ее получению дилер объявлял уже совсем другой прайс.  А часто так бывает, что компания может и вовсе отказаться заключать такой договор, сославшись на возможные потери в случае неисполнения обязательств по поставке выбранного клиентом автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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