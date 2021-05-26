Мужчина захотел Lamborghini и понадеялся на Господа

Некий житель Зимбабве по имени Марк Мурадзира однажды захотел себе прекрасный автомобиль марки Lamborghini. Работы у него не было, денег тоже, но была вера…

Дело в том, что Мурадзира был лидером местной церкви Воскресших Святых. Он свято уверовал в божественную силу чудес и подумал, что Господь сможет подарить ему желанную машину. Конечно же, он не собирался получать ее просто так – молодой человек решил держать строгий пост, иначе говоря, голодать на протяжении сорока дней. Самое интересное, что Мурадзира отправился в горы, наверняка, чтобы улучшить связь с высшими силами… .

Стоит ли говорить, что у него ничего не вышло? После тридцатого дня его забрали с гор неравнодушные друзья и отправили в больницу. Забавно, но прихожане церкви даже объявили сбор средств на покупку машины для Мурадзира, однако и этого не удалось сделать на хорошем уровне…