Автомобильный портал Motorpage
8 апр 2021

Музыка влияет на длину тормозного пути

Музыка влияет на длину тормозного пути

Британские ученые из компании CX Lab провели интересное исследование на тему внешних факторов, которые влияют на водителей при торможении. Интересно, что ни один из испытуемых не сидел за рулем

Каждый из добровольцев проходил так называемый «Тест на восприятие опасности». Он состоит из видеоклипов, содержащих один или несколько опасных моментов. Кандидат просматривает видеоклип и кликает по клавишам, чтобы отметить инцидент. На секунду, это испытание – часть официального водительского экзамена в Англии.

Собственно, испытуемые сдавали тест два раза, один раз они смотрели обычные ролики, а другой – ролики с музыкой разных жанров и различными звуками. Во время каждого просмотра фиксировалось время реакции. Результаты получились интересными, так, например, тем, кто слушал R&B (Ритм-энд-блюз) на скорости 112 км/ч требовалось на 4,24 метра больше, чтобы затормозить, по сравнению с водителями, которые вообще не слушали музыку. При этом те, кто слушал рэп, наоборот среагировали раньше – тормозной путь оказался на  шесть метров короче.

При написании новости использовалась информация:
За рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...

Росреестр уточнил типы гаражей, которые попадают под амнистию

08 апреля 2021
Hyundai Alcazar

В Hyundai представили семиместную Creta

08 апреля 2021
Alfa Romeo Tonale Concept (2019)

Премьеру нового кроссовера Alfa Romeo переносят на год

08 апреля 2021

Toyota показала новый автопилот

08 апреля 2021

Штрафы за нарушения на железнодорожных переездах возрастут

08 апреля 2021

Сitroen анонсировал преемника семейства C5

07 апреля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Bentley Flying Spur - bentley flying spur (2020) не признает компромиссов Тест драйв
06 апреля 2021

Bentley Flying Spur
"Не признает компромиссов"
Volkswagen Multivan - volkswagen multivan (2019) хиппи-бизнесмен
Тест драйв
02 апреля 2021

Volkswagen Multivan
"Хиппи-бизнесмен"
Subaru WRX - subaru wrx sport (2018) почему счет спорт-седанов subaru идет на десятки
Тест драйв
31 марта 2021

Subaru WRX
"Почему счет спорт-седанов Subaru идет на десятки"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 8 0 4 2