Музыка влияет на длину тормозного пути

Британские ученые из компании CX Lab провели интересное исследование на тему внешних факторов, которые влияют на водителей при торможении. Интересно, что ни один из испытуемых не сидел за рулем

Каждый из добровольцев проходил так называемый «Тест на восприятие опасности». Он состоит из видеоклипов, содержащих один или несколько опасных моментов. Кандидат просматривает видеоклип и кликает по клавишам, чтобы отметить инцидент. На секунду, это испытание – часть официального водительского экзамена в Англии.

Собственно, испытуемые сдавали тест два раза, один раз они смотрели обычные ролики, а другой – ролики с музыкой разных жанров и различными звуками. Во время каждого просмотра фиксировалось время реакции. Результаты получились интересными, так, например, тем, кто слушал R&B (Ритм-энд-блюз) на скорости 112 км/ч требовалось на 4,24 метра больше, чтобы затормозить, по сравнению с водителями, которые вообще не слушали музыку. При этом те, кто слушал рэп, наоборот среагировали раньше – тормозной путь оказался на шесть метров короче.