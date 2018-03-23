В Министерстве внутренних дел заявили, что автоматическое продление водительских прав в нашей стране невозможно. Связано это с особенностями законодательства.

Как известно при выдаче водительского удостоверения взамен прекратившего свое действие необходимо пройти медкомиссию. В России отсутствует единая информационная база, в которую вносились бы данные о имеющих противопоказаниях к управлению транспортными средствами или их отсутствию. Кроме того, в России действует врачебная тайна, которая запрещает передачу медицинских данных граждан страны третьим лицам.

«Таким образом, получение должностными лицами Госавтоинспекции информации о результатах медицинского освидетельствования из указанной информационной базы не представляется возможным, в связи с чем представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным, — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. — С учетом вышеизложенного, в настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано».

Ранее сделать автоматической перевыдачу водительских прав взамен закончившихся предложил глава подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин. Он объяснил, что к 2025-2030 годам в России нужно создать единую базу и, например, продлевать автоматически водительские права.