Автомобильный портал Motorpage
23 мар 2018

МВД: автоматическое продление водительских прав невозможно

МВД: автоматическое продление водительских прав невозможно

В Министерстве внутренних дел заявили, что автоматическое продление водительских прав в нашей стране невозможно. Связано это с особенностями законодательства.

Как известно при выдаче водительского удостоверения взамен прекратившего свое действие необходимо пройти медкомиссию. В России отсутствует единая информационная база, в которую вносились бы данные о имеющих противопоказаниях к управлению транспортными средствами или их отсутствию. Кроме того, в России действует врачебная тайна, которая запрещает передачу медицинских данных граждан страны третьим лицам.

«Таким образом, получение должностными лицами Госавтоинспекции информации о результатах медицинского освидетельствования из указанной информационной базы не представляется возможным, в связи с чем представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным, — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. — С учетом вышеизложенного, в настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано».

Ранее сделать автоматической перевыдачу водительских прав взамен закончившихся предложил глава подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин. Он объяснил, что к 2025-2030 годам в России нужно создать единую базу и, например, продлевать автоматически водительские права.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
пресс-служба МВД России

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Mondeo

Обновленный Ford Mondeo появится через год

26 марта 2018

Алкоголь у водителей будут искать в крови

26 марта 2018
Hyundai i30 N

Hyundai i30 N получит новую коробку передач

26 марта 2018
Mazda3

Новая Mazda3 получит виртуальную приборную панель

26 марта 2018
выделенка

В Москве станет на 42,7 километра больше выделенок

23 марта 2018

Штрафовать за отсутствующий техосмотр будут камеры

23 марта 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 чего душа желает
Тест драйв
23 марта 2018

KIA Rio
"Чего душа желает"
Mercedes-Benz CLS-Class - спортивное настроение: mercedes-benz cls 2019
Тест драйв
21 марта 2018

Mercedes-Benz CLS-Class
"Спортивное настроение: Mercedes-Benz CLS"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 0 5