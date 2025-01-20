МВД: водительские права с этого года автоматически продлеваться не будут

Пресс-центр МВД напомнил, что в этом году становятся недействительны те водительские удостоверения, у которых срок действия закончился в период с 1 января по 31 декабря 2022 года

Согласно действующим правилам, такие удостоверения считаются действительными на территории России в течение трех лет с момента окончания срока их действия. После истечения данного периода удостоверение необходимо заменить. Для этого водители должны пройти медицинскую комиссию, оплатить госпошлину и обратиться в ГАИ. Также следует уточнить, что международное водительское удостоверение становится недействительным сразу после окончания срока действия, а автоматическое продление может быть осуществлено, только если вы находитесь на территории РФ.

Напомним, что наказание за управление автомобилем с недействительными правами является штраф до 15 000 рублей с последующем отсранением от управления автомобилем.