Министерство внутренних дел готовится внести поправку к статье административного кодекса, описывающей правила задержания нетрезвых водителей.

Разработчики законопроекта обратили внимание на то, что далеко не всегда факт употребления водителем алкоголя можно определить при помощи стандартного алкотестера, анализирующего состав выдыхаемого автомобилистом воздуха. Речь идет не о случаях, когда автолюбитель буквально не способен «подуть в трубочку», например, он находится в бессознательном состоянии или алкогольное опьянение слишком сильно. В таких случаях определить содержание алкоголя в крови любителя поездить в пьяном виде можно только с помощью анализа крови, но на сегодняшний день в Кодексе административных нарушений (КоАП) нет указаний на проведение соответствующей процедуры. Таким образом, очевидное даже на глаз нарушение невозможно документально засвидетельствовать при помощи анализа, а это необходимо для того, чтобы привлечь водителя к ответственности.

Сейчас КоАП содержит указание на допустимое количество алкогольных паров в выдыхаемом воздухе, а после введения поправок в Кодексе появится указание на максимально допустимый уровень алкоголя в крови. Эта новая норма будет применяться не во всех случаях, но в ситуациях, когда водитель не в состоянии сам «подышать» в алкотестер, в том числе – после аварий.

Напомним, что на сегодняшний день автомобилист может быть задержан и оштрафован за вождение в нетрезвом виде, если в литре выдыхаемого им воздуха алкотестер обнаружит от 0,16 мг алкоголя и выше. Эти правила менялись несколько раз. С 2010 года действовал закон, названный в прессе законом о «нулевом промилле», подписанный тогда еще президентом (а ныне премьер-министром РФ) Дмитрием Медведевым. Согласно этому закону, обнаружение в выдыхаемом воздухе любой дозы алкоголя является поводом для привлечения водителя к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В апреле 2013 года Совет Федерации выступил с предложением вернуть в КоАП поправку о допустимом уровень содержания алкоголя в крови, ссылаясь на возможные погрешности в работе портативных алкотестеров, используемых сотрудниками ДПС для определения опьянения. С сентября 2013 года в силу вступила норма закона о максимально допустимом содержании алкоголя в организме водителя: не более 0,16 мг в литре выдыхаемого воздуха. Кстати, в изначальной редакции поправки, введенной в 2013 году, было упоминание о допустимом лимите количества алкоголя в литре крови (0,35 г), что можно было использовать для установления алкогольного опьянения при помощи анализа. Но, по словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, от указания этой цифры в конечной редакции статьи пришлось отказаться из-за давления общественности.