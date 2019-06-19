МВД хочет провести ревизию ПДД

О необходимости ревизии Правил дорожного движения (ПДД) заявил первый замглавы МВД Александр Горовой

«Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы (в Правилах дорожного движения). Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?» - приводит ТАСС слова чиновника.

При этом замглавы ведомства не уточнил, что именно необходимо изменить в этих правилах. Отметим, что в министерстве уже не в первый раз заявляют о необходимости привести в порядок российские ПДД. Еще зимой прошлого года в ведомстве заявили о моратории на внесение изменений в существующие правила. Тогда в министерстве констатировали, что постоянно меняющиеся правила в большей степени до населения не доводятся.