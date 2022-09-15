Автомобильный портал Motorpage
15 сен 2022

МВД хочет расширить свое влияние на операторов техосмотра

МВД хочет расширить свое влияние на операторов техосмотра

МВД России подготовило проект постановления правительства, в котором для ведомства прописаны новые механизмы воздействия на операторов техосмотра.

Ведомство хочет закрепить за собой специальным нормативным актом право блокировать недобросовестных операторов Техосмотра. Проще говоря, их будут принудительно удалять из федеральной базы операторов, тем самым полностью обнуляя их официальный статус. Такие намерения обусловлены всплеском «серых» диагностических карт на рынке.

Напомним, с 30 декабря 2021 года в России отменен обязательный техосмотр для автомобилей физлиц, используемых в личных целях. Процедуру сохранили для случаев, когда легковая машина или мотоцикл старше четырех лет переоформляется на нового собственника, а также когда вносятся изменения в конструкцию. Техосмотры по-прежнему должны проходить все без исключения автобусы, грузовики и такси.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Maserati GranTurismo 2018 вид спереди

Известны подробности о новом Maserati Gran Turismo

15 сентября 2022
Chevrolet Tahoe RST Performance Edition

Chevrolet Tahoe получил серьезное обновление

15 сентября 2022
Ford Mustang (2024)

Представлен Ford Mustang нового поколения

15 сентября 2022

Треть дилерских центров в России может закрыться

15 сентября 2022
Dodge Ram 1500 Black Express 2013 вид сзади

Ram выпустит дешевый пикап

15 сентября 2022

Автопром практически лишится государственной поддержки

15 сентября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo - haval dargo (2022) «сила воздействия» Тест драйв
15 сентября 2022

Haval Dargo
"«Сила воздействия»"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) они по-прежнему в строю
Тест драйв
09 сентября 2022

Mitsubishi Outlander
"Они по-прежнему в строю"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) зачем он ходил к офтальмологу
Тест драйв
04 сентября 2022

Skoda Kodiaq
"Зачем Skoda Kodiaq ходил к офтальмологу"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 4 7 0