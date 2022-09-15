МВД хочет расширить свое влияние на операторов техосмотра

МВД России подготовило проект постановления правительства, в котором для ведомства прописаны новые механизмы воздействия на операторов техосмотра.

Ведомство хочет закрепить за собой специальным нормативным актом право блокировать недобросовестных операторов Техосмотра. Проще говоря, их будут принудительно удалять из федеральной базы операторов, тем самым полностью обнуляя их официальный статус. Такие намерения обусловлены всплеском «серых» диагностических карт на рынке.

Напомним, с 30 декабря 2021 года в России отменен обязательный техосмотр для автомобилей физлиц, используемых в личных целях. Процедуру сохранили для случаев, когда легковая машина или мотоцикл старше четырех лет переоформляется на нового собственника, а также когда вносятся изменения в конструкцию. Техосмотры по-прежнему должны проходить все без исключения автобусы, грузовики и такси.