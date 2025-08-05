МВД опровергло слухи об ограничении срока службы автомобилей 30 годами

Министерство внутренних дел России опровергло информацию о том, что ведомство планирует ввести ограничение срока эксплуатации легковых автомобилей сроком в 30 лет. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, такие предложения не исходили от министерства, более того, оно категорически возражает против подобной инициативы

Если бы такая инициатива была реализована на законодательном уровне, владельцам автомобилей старше 30 лет пришлось бы либо утилизировать свое транспортное средство, либо проходить экспертизу, подтверждающую его историческую или коллекционную ценность.

Напомним, что идея о законодательном ограничении возраста автомобилей не нова. Впервые она обсуждалась еще в 2013 году. Тогда речь шла об ограничениях для малотоннажного транспорта. Позднее аналогичную инициативу поддержал комитет Госдумы по промышленности, а в Минпромторге в 2021 году считали такие меры потенциальным стимулом для обновления автопарка.

Тем не менее, на сегодняшний день каких-либо официальных шагов в этом направлении со стороны профильных ведомств не предпринято. МВД подчеркивает, что подобные ограничения противоречат позиции министерства и не находятся в повестке.

