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25 июн 2019

МВД отказалось расширять полномочия сотрудников ГИБДД

МВД отказалось расширять полномочия сотрудников ГИБДД

МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД, об этом сообщил пресс-центр ведомства. Речь идет о нововведениях, согласно которым МВД собиралось реформировать Административный кодекс. В частности, планировалось обновить КоАП: расширить полномочия инспекторов, дав им возможность без суда ограничивать действие водительских прав

«Вынуждены констатировать, что в ряде средств массовой информации отдельные выступления были освещены фрагментарно и с искажением смысла предложенных для обсуждения докладов. Распространенные в средствах массовой информации предложения в части расширения полномочий сотрудников Госавтоинспекции и упразднения отдельных видов административных наказаний не являются официальной позицией Министерства внутренних дел РФ», — цитирует представителя МВД агентство ТАСС.

Напомним, что ранее обсуждалось сокращение судейских компетенций и расширение полномочий инспекторов ДПС. В качестве примера приводились судебные приставы, которые могут во внесудебном порядке за задолженности ограничивать действия водительских прав. Однако теперь все эти предложения по реформе КоАП признаны несостоятельными. 

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