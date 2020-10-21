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21 окт 2020

МВД предлагает запретить ездить на летней резине зимой

МВД предлагает запретить ездить на летней резине зимой

МВД России предлагает запретить автомобилистам ездить на летней резине с декабря по февраль. Об этом говорится в разработанном МВД проекте постановления правительства РФ, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов

Так, в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, входят случаи, когда «транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)» и когда «транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)».

При этом по решению органов исполнительной власти субъектов РФ сроки, определяющие летний и зимний периоды, могут быть увеличены. M1 — самая большая категория, она обозначает легковые автомобили. В категорию N1 входят автомобили для грузоперевозок, не имеющие дополнительных пассажирских мест, масса машин такой категории не должна быть более 3 500 кг.

Сейчас штрафов за несезонную резину нет. Но в случае утверждения этого перечня нарушителям будет грозить штраф в размере до 500 рублей по ст. 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей»). Также МВД предлагает запретить наносить тонировку на стекла автомобилей. «Окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла искажают правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов. Покрытие стекол создает зеркальный эффект», — говорится в проекте. Также нельзя будет ездить со сломанными либо потертыми ремнями безопасности, без подушек безопасности и с неисправными подушками.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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