Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2019

МВД предложило лишать наркозависимых права управления автомобилем

МВД предложило лишать наркозависимых права управления автомобилем

Министерство внутренних дел России предложило не допускать наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления транспортными средствами

По заявлению заместителя главы МВД Игоря Зубова, произнесенном на заседании комитета по безопасности Совета федерации: «Во многих государствах лица, больные наркоманией, лишаются права работать на таких производствах и права управления транспортными средствами. Сейчас министерство выясняет, как именно данный вопрос решается в других странах. Мы получим эту информацию от первоисточников и будем с нашими коллегами обсуждать, возможно ли применение этого опыта в России»

Напомним, обмен данными между ГИБДД и Минздравом о наркоманах и алкоголиках попал в паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также в проект заложены: установка 10 тыс. новых дорожных камер, закупка для ГИБДД 9 тыс. приборов для проверки опьянения водителей, масштабный ремонт региональных дорог и внедрение интеллектуальных транспортных систем в городах. На выполнение плана в течение пяти лет правительство планирует потратить более 4,7 трлн руб.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda

Skoda Kodiaq станет пикапом

26 марта 2019
Aurus Senat 2018

Toyota, Lamborghini и Michelin не хотят видеть Aurus в Европе

26 марта 2019

Карлос Гон может получить "золотой парашют"

26 марта 2019

Осло станет первым в мире городом с беспроводными зарядками для такси

26 марта 2019

ЦКАД оказался слишком затратным проектом

26 марта 2019

Ford может свернуть российское производство уже летом

26 марта 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi RS4 - audi rs4 avant 2018 уроки самообладания от спортивного универсала Тест драйв
26 марта 2019

Audi RS4
"Уроки самообладания от спортивного универсала Audi RS4 Avant"
Suzuki Vitara - suzuki vitara 2019 занимательная ботаника
Тест драйв
22 марта 2019

Suzuki Vitara
"Занимательная ботаника"
Citroen C4 - citroen c4 2016 ухаживает за девушками с французским шармом
Тест драйв
20 марта 2019

Citroen C4
"Citroen C4 ухаживает за девушками с французским шармом"
Audi A6 - тандем для удовольствия
Автопутешествия
18 марта 2019

Audi A6
"Тандем для удовольствия"

Написано новостей:

2 3 0 6 4