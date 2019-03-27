МВД предложило лишать наркозависимых права управления автомобилем

Министерство внутренних дел России предложило не допускать наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления транспортными средствами

По заявлению заместителя главы МВД Игоря Зубова, произнесенном на заседании комитета по безопасности Совета федерации: «Во многих государствах лица, больные наркоманией, лишаются права работать на таких производствах и права управления транспортными средствами. Сейчас министерство выясняет, как именно данный вопрос решается в других странах. Мы получим эту информацию от первоисточников и будем с нашими коллегами обсуждать, возможно ли применение этого опыта в России»

Напомним, обмен данными между ГИБДД и Минздравом о наркоманах и алкоголиках попал в паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также в проект заложены: установка 10 тыс. новых дорожных камер, закупка для ГИБДД 9 тыс. приборов для проверки опьянения водителей, масштабный ремонт региональных дорог и внедрение интеллектуальных транспортных систем в городах. На выполнение плана в течение пяти лет правительство планирует потратить более 4,7 трлн руб.