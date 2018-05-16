Министерство внутренних дел подготовило поправки в ПДД. Самое важное для большинства автовладельцев: наклейка со знаком «Ш» будет отменена.

Чуть больше года назад за отсутствие наклеек «Начинающий водитель», «Тихоходный транспорт» и «Ш» ввели штраф в 500 рублей. Инспекторы ГИБДД рьяно бросились штрафовать водителей. Это вызвало удивление даже у главы ГИБДД, который пообещал разобраться. И вот, в МВД подготовили проект поправок к ПДД, одна из которых отменяет эту наклейку.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что знак «давно потерял актуальность», так как динамические характеристики сегодня определяются иными нежели наличие или отсутствие шипов факторами. Кроме того, размещенный на заднем стекле знак часто ограничивает обзор с водительского места, а значит «не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения».

Кроме того, в ПДД внесут уточнения, касающихся автомобилей инвалидов: им можно будет останавливаться под знаком «Стоянка запрещена». При этом в ПДД уточняется, что знак «выделяется для индивидуального использования в установленном порядке». Порядок этот определит Госдума: если сегодня знак «Инвалид» можно купить в любом магазине, то в будущем он будет выдаваться в органах соцзащиты, такие знаки будут иметь индивидуальный номер и информацию об инвалиде.

Наконец, важные поправки вносятся в части оформления ДТП. В июне вступает в силу новая редакция закона об ОСАГО, в которой сумма выплат по Европротоколу увеличивается до 100 тысяч рублей. В ПДД будет уточнено, что водители смогут покинуть место ДТП после фиксации и передачи данных об аварии через систему ЭРА-ГЛОНАСС или мобильное приложение для оформления мелких аварий. Там же прописано при каких условиях водители могут оставить место аварии: в случае если при звонке в полицию получено указание о самостоятельном оформлении ДТП, если в результате аварии повреждены только машины или водители не нуждаются в оформлении документов, так как не имеют взаимных претензий.

