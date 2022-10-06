МВД скорректировало механизм получения и обмена водительских удостоверений

В некоторых случаях не потребуется предъявлять медицинскую справку, а в других ситуациях, напротив, спросят дополнительный документ

Да, если законопроект будет принят, то, скажем, при сдаче экзаменов на права от кандидатов в водители не будут требовать приносить медсправку. Медицинские заключения о наличии противопоказаний к управлению транспортными средствами подразделения ГИБДД станут сами запрашивать в электронном виде у Минздрава.

К слову, водителям может понадобиться документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе, если те меняют иностранные права категорий C и D на российские.