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6 окт 2022

МВД скорректировало механизм получения и обмена водительских удостоверений

МВД скорректировало механизм получения и обмена водительских удостоверений

В некоторых случаях не потребуется предъявлять медицинскую справку, а в других ситуациях, напротив, спросят дополнительный документ

Да,  если законопроект будет принят, то, скажем, при  сдаче экзаменов на права от кандидатов в водители не будут требовать приносить медсправку. Медицинские заключения о наличии противопоказаний к управлению транспортными средствами подразделения ГИБДД станут сами запрашивать в электронном виде у Минздрава.

К слову, водителям может понадобиться документ  о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе, если те меняют иностранные права категорий C и D на российские.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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