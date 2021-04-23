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23 апр 2021

МВД собирается внедрить новые штрафы для водителей

МВД собирается внедрить новые штрафы для водителей

Несезонные покрышки, видеорегистраторы, пленки на фарах – все это может ударить по вашему кошельку

Для начала немного юридической информации. МВД дорабатывает статью 12.5 КоАП, которая регулирует меры ответственности за управление транспортом при наличии неисправностей. Собственно доработки сводятся к появлению нового списка неисправностей, например,  использование несезонных покрышек обойдется вам в 500 рублей. На такую же сумму оштрафуют и за неисправные очистители фар.

Интересно, что в список неисправностей также войдут предметы, которые, как указано в законопроекте, «закрывают  обзор с места водителя». Что к ним относится? Отвечаем -  некорректно установленные видеорегистраторы. Правда,  что именно подразумевается под этим термином – непонятно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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