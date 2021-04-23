МВД собирается внедрить новые штрафы для водителей

Несезонные покрышки, видеорегистраторы, пленки на фарах – все это может ударить по вашему кошельку

Для начала немного юридической информации. МВД дорабатывает статью 12.5 КоАП, которая регулирует меры ответственности за управление транспортом при наличии неисправностей. Собственно доработки сводятся к появлению нового списка неисправностей, например, использование несезонных покрышек обойдется вам в 500 рублей. На такую же сумму оштрафуют и за неисправные очистители фар.

Интересно, что в список неисправностей также войдут предметы, которые, как указано в законопроекте, «закрывают обзор с места водителя». Что к ним относится? Отвечаем - некорректно установленные видеорегистраторы. Правда, что именно подразумевается под этим термином – непонятно.