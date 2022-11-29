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29 ноя 2022

МВД столкнулось с нехваткой патрульных машин

МВД столкнулось с нехваткой патрульных машин

Автомобильные парки государственных структур действуют по корпоративным законам – в определенный промежуток времени эксплуатируемые транспортные средства списываются, а их место занимают новенькие машины. С последним пунктом сегодня возникают проблемы

По сообщениям «Коммерсанта» обновления парка планировалось проводить вплоть до 2024 года. Более того, на данные мероприятия планировалось выделить почти пять миллиардов рублей.  Смена парка проводится в рамках национального проекта «Безопасные дороги».  Однако, представители дирекции проекта сообщили, что  из-за санкционной нагрузки было принято решение прервать закупку.

Любопытно, но по правилам ведомства не могут закупать импортные автомобили, только те, которые производятся в нашей стране (пусть и иностранных брендов). К сожалению, большинство заводов европейских или азиатских марок находятся в простое, либо закрылись вовсе. Вот вам живой пример – в 2019 и 2020 году ведомство активно закупало, скажем, Skoda Octavia, которая до недавнего времени производилась на калужском заводе Volkswagen. Но сначала года  местный конвейер прекратил работу, даже ходила информация о том, что руководство немецкой марки планирует полностью продать свои российские активы.  То есть, говоря простым языком, новых машин, которые могли бы попасть под программу госзаказа, собственно и нет. Еще один яркий пример – корейские автомобили. Пресс-служба Hyundai в начале ноября сообщила, что их сборочная площадка в Санкт-Петербурге будет находиться в простое до зимы.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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