МВД столкнулось с нехваткой патрульных машин

Автомобильные парки государственных структур действуют по корпоративным законам – в определенный промежуток времени эксплуатируемые транспортные средства списываются, а их место занимают новенькие машины. С последним пунктом сегодня возникают проблемы

По сообщениям «Коммерсанта» обновления парка планировалось проводить вплоть до 2024 года. Более того, на данные мероприятия планировалось выделить почти пять миллиардов рублей. Смена парка проводится в рамках национального проекта «Безопасные дороги». Однако, представители дирекции проекта сообщили, что из-за санкционной нагрузки было принято решение прервать закупку.

Любопытно, но по правилам ведомства не могут закупать импортные автомобили, только те, которые производятся в нашей стране (пусть и иностранных брендов). К сожалению, большинство заводов европейских или азиатских марок находятся в простое, либо закрылись вовсе. Вот вам живой пример – в 2019 и 2020 году ведомство активно закупало, скажем, Skoda Octavia, которая до недавнего времени производилась на калужском заводе Volkswagen. Но сначала года местный конвейер прекратил работу, даже ходила информация о том, что руководство немецкой марки планирует полностью продать свои российские активы. То есть, говоря простым языком, новых машин, которые могли бы попасть под программу госзаказа, собственно и нет. Еще один яркий пример – корейские автомобили. Пресс-служба Hyundai в начале ноября сообщила, что их сборочная площадка в Санкт-Петербурге будет находиться в простое до зимы.