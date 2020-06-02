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2 июн 2020

МВД утвердило новые коды регионов для автономеров

МВД утвердило новые коды регионов для автономеров

Теперь коды на номерах в России будут начинаться со всех цифр от 1 до 9, а не только с 1 и 7. Первыми с таким нововведением столкнутся москвичи

МВД разрешило выдавать автомобильные номера с новыми трехзначными кодами регионов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, коды на номерах теперь могут начинаться со всех цифр от 1 до 9, а не только с 1 и 7. Таким образом, в Москве начнут выдавать номера с кодом 277 или 999, а в Санкт-Петербурге — 278 или 778.

Ожидается, что первые номера с новыми кодами начнут выдавать в Москве. Однако вряд ли это произойдет в ближайшее время. Пока в столице еще хватает номеров с сериями 777 и 799. Впервые об этом нововведении стало известно в феврале нынешнего года. Основная причина таких изменений — необходимость расширить номерные емкости для регионов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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