О том, что на многих АЗС в России недоливают топливо, знает большинство водителей. Но Федерация автовладельцев России (ФАР) провела собственное исследование, которое выявило факт массового недолива топлива!

ФАР разработала собственную методику исследования, позволяющую выявить объем фактически попавшего в бак топлива. В ходе мониторинга недолива топлива Аи-92 и Аи-95 были проверены 34 АЗС в 13 регионах России. Из них пять принадлежат крупным нефтяным компаниям, 21 — федеральным и региональным сетям, восемь — мелкосетевым и частным владельцам.

Недоливом, по методике ФАР, считается расхождение более чем в процент между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС. Недолив среди АЗС, принадлежащих нефтяникам, составил 20% , то есть топливо недолили только на одной АЗС. Недолив среди федеральных и крупных региональных сетей составил 81% (средний недолив 4,97%, максимальный — 19,03%). Недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100% (средний недолив 5,66%, максимальный — 8,03%). Средний недолив по выборке составил 5,05%, а значит, его фактически можно приплюсовать к цене за литр.

В Федерации говорят, что недолив топлива, это не только обман потребителя, но и часть недобросовестной конкуренции. Ведь, на тех АЗС, где встречается недолив, топливо фактически продается по более высокой цене. Например, АЗС в Краснодарском крае, реализовывала Аи-95 по 44,70 руб. за литр, недолив составил 19,03% и фактически потребитель приобрел топливо по цене 55,21 руб. за литр. Другая АЗС, расположенная в Московской области, продавала Аи-95 по заявленной цене в 39,9 руб. за литр, недолив составил 12,8%, то есть фактически топливо продавалось по цене 44 руб. за литр. Более того, лабораторные испытания отобранного Аи-95 показали, что топливо не соответствует техрегламенту, в нем превышены содержание серы и бензола.