Автомобильный портал Motorpage
24 июн 2019

На АВТОВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

На АВТОВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

Служба безопасности Волжского автомобильного завода ликвидировала инструменты для производства значков Мерседес. Пока подробности неизвестны, но можно предположить о контрафактном производстве во «внеурочное время»

В корпоративном издании АВТОВАЗа — газете «Волжский автостроитель» — регулярно выходят материалы, в которых служба безопасности рассказывает о выявленных хищениях и других нарушениях. В ходе последнего рейда СБ обнаружила весьма нетипичное предприятие:

«На рабочем месте №17 цеха № 1F31 производства технологической оснастки оказался комплект деталей, который никак не мог принадлежать какому-либо из производств АВТОВАЗа, — в инструментальном шкафу лежали втулки, упоры, выталкиватели, пуансоны и прочее, необходимое для изготовления объёмного фирменного знака… «Мерседес». По данному факту будет проведено внутреннее расследование.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Российская Газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
Карлос Гон

Обвиняем Гона снова!

24 июня 2019
Audi SQ8

Audi представила спортивный купе-кроссовер SQ8

24 июня 2019

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку

24 июня 2019

В автомобилях Lada применят инновации от Сколково

24 июня 2019

Мировой запрет на ДВС

24 июня 2019

Очередной участок трассы М-4 «Дон» стал платным

24 июня 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Creta - hyundai creta 2016 показывает женщинам границы экономии Тест драйв
24 июня 2019

Hyundai Creta
"Hyundai Creta показывает женщинам границы экономии"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 кроссовки, размер s
Тест драйв
20 июня 2019

Lada Granta Cross
"Кроссовки, размер S"
Haval H6 - haval h6 2015 разрыв шаблона
Тест драйв
19 июня 2019

Haval H6
"HAVAL H6: Разрыв шаблона"
Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 тройка удалая
Автопутешествия
17 июня 2019

Mitsubishi ASX
"Тройка удалая"

Написано новостей:

2 3 6 3 1