На АВТОВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

Служба безопасности Волжского автомобильного завода ликвидировала инструменты для производства значков Мерседес. Пока подробности неизвестны, но можно предположить о контрафактном производстве во «внеурочное время»

В корпоративном издании АВТОВАЗа — газете «Волжский автостроитель» — регулярно выходят материалы, в которых служба безопасности рассказывает о выявленных хищениях и других нарушениях. В ходе последнего рейда СБ обнаружила весьма нетипичное предприятие:

«На рабочем месте №17 цеха № 1F31 производства технологической оснастки оказался комплект деталей, который никак не мог принадлежать какому-либо из производств АВТОВАЗа, — в инструментальном шкафу лежали втулки, упоры, выталкиватели, пуансоны и прочее, необходимое для изготовления объёмного фирменного знака… «Мерседес». По данному факту будет проведено внутреннее расследование.