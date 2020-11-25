На АвтоВАЗе могут наладить производство новейших моделей Renault

Сборочную линию завода, где выпускались автомобили на платформе B0, в данный момент модернизируют с прицелом на производство машин на новой архитектуре CMF-B

Источники паблика AvtoVAZ News делают вывод о целях модернизации производства на основании сведений о ведущемся сейчас на заводе монтаже линии контроля для машин семейства XJF — так обозначаются Renault, построенные на базе новой модульной «тележки» CMF-B. Монтаж ведётся под руководством специалистов из Португалии и должен быть завершён к 4 декабря.

Новая линия позволит контролировать качество сборки в том числе и автомобилей с полным приводом, однако официальных данных о намерениях АвтоВАЗа пока не поступало. Не уточняются и сроки запуска новой сборочной линии.

Косвенное подтверждение планов завода было получено, к примеру, летом нынешнего года, когда завод начал поиск поставщиков оборудования для новой нитки конвейера. По одной из версий, в Тольятти планируют локализовать производство новых моделей Renault — хэтчбеки Clio уже замечали на территории завода.