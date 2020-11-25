Автомобильный портал Motorpage
25 ноя 2020

На АвтоВАЗе могут наладить производство новейших моделей Renault

На АвтоВАЗе могут наладить производство новейших моделей Renault

Сборочную линию завода, где выпускались автомобили на платформе B0, в данный момент модернизируют с прицелом на производство машин на новой архитектуре CMF-B

Источники паблика AvtoVAZ News делают вывод о целях модернизации производства на основании сведений о ведущемся сейчас на заводе монтаже линии контроля для машин семейства XJF — так обозначаются Renault, построенные на базе новой модульной «тележки» CMF-B. Монтаж ведётся под руководством специалистов из Португалии и должен быть завершён к 4 декабря.

Новая линия позволит контролировать качество сборки в том числе и автомобилей с полным приводом, однако официальных данных о намерениях АвтоВАЗа пока не поступало. Не уточняются и сроки запуска новой сборочной линии.

Косвенное подтверждение планов завода было получено, к примеру, летом нынешнего года, когда завод начал поиск поставщиков оборудования для новой нитки конвейера. По одной из версий, в Тольятти планируют локализовать производство новых моделей Renault — хэтчбеки Clio уже замечали на территории завода.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda 3 Skyactiv-X

Mazda 3 обновилась и стала мощнее

25 ноября 2020

МВД хочет усложнить экзамен на права

25 ноября 2020

Назван город с худшими дорогами в России

25 ноября 2020
Audi TTS Coupe competition plus (2021)

Audi TT обзавелась мощной спецверсией

25 ноября 2020

Дилеры назвали самые популярные у россиян автомобильные опции

25 ноября 2020

Оператор каршеринга разрешат дальнобойные поездки

25 ноября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LX - lexus lx 570 2016 воды слонам или как жить со зверем Тест драйв
24 ноября 2020

Lexus LX
"Воды слонам или как жить со зверем"
Volvo XC90 - volvo xc90 2020 на сколько хватит батарейки?
Тест драйв
23 ноября 2020

Volvo XC90
"На сколько хватит батарейки?"
Hyundai Genesis G70 - genesis g70 2019 скоро заменят
Тест драйв
20 ноября 2020

Hyundai Genesis G70
"Genesis G70 скоро заменят"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 1 6 6