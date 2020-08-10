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10 авг 2020

На бесплатных трассах России повысят скоростной лимит

На бесплатных трассах России повысят скоростной лимит

Изменение скоростного режима может коснуться только трасс высших технических категорий. Точные сроки принятия окончательного решения по этому вопросу пока неизвестны

В России на бесплатных трассах в скором времени могут увеличить скоростной режим. Об этом нововведении задумались в Минтрансе. Как рассказал глава ведомства Евгений Дитрих РИА «Новости» изменение скоростного режима может коснуться только трасс высших технических категорий. Точные сроки принятия окончательного решения по этому вопросу чиновник пока не назвал.

Дитрих уточнил, что речь идет о дорогах первой и, возможно, второй категорий. По его словам, такие трассы подходят для быстрого и безопасного передвижения по показателям ширины полосы и техническим параметрам. «Эти дороги по показателям ширины полосы, радиусу поворота, по техническим параметрам полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. Именно для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости», — объяснил глава Минтранса.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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