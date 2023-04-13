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13 апр 2023

На бывшем автозаводе Toyota начнут собирать электромобили

На бывшем автозаводе Toyota начнут собирать электромобили

Российский завод Toyota в Шушарах, который сейчас находится под контролем ФГУП "Нами" отдадут для производства продукции концерна "Алмаз-Антей", а именно электрокаров E -Neva

«Прорабатываем вопрос с "Алмаз-Антеем" по производству E-Neva на бывшем заводе Toyota. Начало производства автомобиля запланировано на 2026 год. А до этого времени есть варианты еще с кем-то из автопроизводителей делать сборку, чтобы раскачать само производство» - заявил глава Минпромторга, Денис Мантуров, в интервью ТАСС.

По планам сборка "Невы" Должна быть запущена уже в 2026 году.  Прототип машины широкой публике показали в 2022 году. Расчетное время разгона 0-60 км/ч составляет 2,7 секунды, максимальная скорость — 197 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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