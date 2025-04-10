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10 апр 2025

На ЦКАД испытывают беспилотные грузовики

На ЦКАД испытывают беспилотные грузовики
Автор фото: NAVIO

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области 9 апреля стартовал эксперимент по движению беспилотных грузовиков. Проект курируется Министерством транспорта России и реализуется в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР), позволяющего частично отступать от требований ПДД для проведения тестов

В программе участвуют четыре беспилотных большегруза. Согласно правилам, в кабине каждого из них должен находиться инженер-испытатель, однако его присутствие за рулем не требуется. Машины двигаются полностью автономно, под контролем систем автоматического управления.

Как отметили в Минтрансе, беспилотники демонстрируют на 11% более высокую среднюю скорость, по сравнению с традиционными грузовиками. Кроме того, по предварительным оценкам, использование автономного транспорта может снизить расходы на топливо и комплектующие на 10–14% при дальнемагистральных перевозках протяженностью более 1000 километров.

Проект стал продолжением аналогичных испытаний, стартовавших в 2023 году на трассе М-11 «Нева». В следующем году планируется запуск беспилотного грузового сообщения и на трассе М-12 «Восток».
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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