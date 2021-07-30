Автомобильный портал Motorpage
30 июл 2021

На дорогах столицы появились новые светофоры

На дорогах столицы появились новые светофоры

В Москве установили более 100 светофоров, которые работают в совмещенной фазе. К концу года их число будет увеличено до тысячи. Новые светофоры должны сэкономить время ожидания зеленого сигнала для всех участников движения

Что такое «совмещенная фаза». Все просто - при совмещенной фазе зеленый свет горит одновременно для водителей, совершающих правый/левый поворот, и для пешеходов той дороги, куда водитель сворачивает. То есть участники движения совершают маневр одновременно.

Возникает вопрос: а как не запутаться? Объясняем – специально для водителей на светофоре установлена секция со светящимся белым символом. Он сигнализирует о том, что на пути водителя могут быть пешеходы, которых следует пропустить. Да, у пешеходов есть приоритет, однако им тоже стоит быть максимально внимательными!

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Infiniti QX55 (2022)

Infiniti выводит на российский рынок QX55

30 июля 2021

Во Франции тестируют шумовые радары

30 июля 2021

Subaru назвала дату дебюта нового WRX

29 июля 2021

Илон Маск организовал культ своей личности.

29 июля 2021
Restomod Electrogenic Citroen DS

Автомобиль Фантомаса превратили в электрокар

29 июля 2021
Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic (2021)

Mercedes выпустил бронированный S-Class

29 июля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo (2020) в новом амплуа Тест драйв
30 июля 2021

Volkswagen Polo Sedan
"В новом амплуа"
Peugeot 3008 - peugeot 3008 (2021) массаж без ароматерапии?
Тест драйв
29 июля 2021

Peugeot 3008
"Массаж без ароматерапии?"
Toyota Land Cruiser Prado - toyota land cruiser prado (2017) как лекарство от страха
Тест драйв
28 июля 2021

Toyota Land Cruiser Prado
"Toyota LC Prado как лекарство от страха"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 7 5 7