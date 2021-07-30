На дорогах столицы появились новые светофоры

В Москве установили более 100 светофоров, которые работают в совмещенной фазе. К концу года их число будет увеличено до тысячи. Новые светофоры должны сэкономить время ожидания зеленого сигнала для всех участников движения

Что такое «совмещенная фаза». Все просто - при совмещенной фазе зеленый свет горит одновременно для водителей, совершающих правый/левый поворот, и для пешеходов той дороги, куда водитель сворачивает. То есть участники движения совершают маневр одновременно.

Возникает вопрос: а как не запутаться? Объясняем – специально для водителей на светофоре установлена секция со светящимся белым символом. Он сигнализирует о том, что на пути водителя могут быть пешеходы, которых следует пропустить. Да, у пешеходов есть приоритет, однако им тоже стоит быть максимально внимательными!