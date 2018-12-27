На федеральных трассах позволят разогнаться до 130

Росавтодор выступил с заявлением о повышении скоростного лимита на нескольких федеральных трассах. В некоторых местах заявлен допустимый порог в 130 километров в час

Такое скоростное счастье в скором времени будет доступно на платных трассах М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург. В остальных регионах лимит скорости будет увеличен с 90 до 110 километров в час. В ведомстве отмечают, что подобное нововведение необходимо для улучшения пропускной способности дорог. Кроме того, при соблюдении необходимых норм безопасности увеличение максимальной разрешенной скорости снижает аварийность на трассах.

К слову о безопасности, перед тем как новый скоростной лимит будет введен, все модернизируемые участки трасс пройдут серьезный комплекс реорганизации. На них будут установлены: искусственное электроосвещение, барьерное ограждение и противоослепляющие экраны. Кроме того на скоростных участках будут предприняты меры по разграничению транспортных и пешеходных потоков.