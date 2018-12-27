Автомобильный портал Motorpage
27 дек 2018

На федеральных трассах позволят разогнаться до 130

На федеральных трассах позволят разогнаться до 130

Росавтодор выступил с заявлением о повышении скоростного лимита на нескольких федеральных трассах. В некоторых местах заявлен допустимый порог в 130 километров в час

Такое скоростное счастье в скором времени будет доступно на платных трассах М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург. В остальных регионах лимит скорости будет увеличен с 90 до 110 километров в час. В ведомстве отмечают, что подобное нововведение необходимо для улучшения пропускной способности дорог. Кроме того, при соблюдении необходимых норм безопасности  увеличение максимальной разрешенной скорости снижает аварийность на трассах.

К слову о безопасности, перед тем как новый скоростной лимит будет введен, все модернизируемые участки трасс пройдут серьезный комплекс реорганизации. На них будут установлены: искусственное электроосвещение, барьерное ограждение и противоослепляющие экраны. Кроме того на скоростных участках будут предприняты меры по разграничению транспортных и пешеходных потоков.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Если ребенок твой плачет, купи ему Honda NSX

27 декабря 2018

Движение в центре Москвы будет перекрыто в новогоднюю ночь

26 декабря 2018

Паркуйтесь в Шереметьево - это выгодно

26 декабря 2018

Сдаем по пять тысяч в карман государства

26 декабря 2018
FAW Besturn X40 2019

FAW привезет в Россию компактный кроссовер

26 декабря 2018
Isuzu D-max 2019

Isuzu D-max получит новый мотор

26 декабря 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 европейское турне Тест драйв
26 декабря 2018

Haval H2
"Европейское турне Haval H2"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2017 справился с работой над ошибками
Тест драйв
21 декабря 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот» справился с работой над ошибками"
Mitsubishi Outlander - как mitsubishi outlander 2018 помог нам натрясти… кедровых шишек
Тест драйв
18 декабря 2018

Mitsubishi Outlander
"Как Mitsubishi Outlander помог нам натрясти… кедровых шишек"
Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class - сравнительный тест audi a7 sportback 55 tfsi quattro 2018 и mercedes-benz cls 450 4matic 2019 : победа формы над содержанием
Сравнительный тест
14 декабря 2018

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class
"Audi A7 и Mercedes-Benz CLS: победа формы над содержанием"

Написано новостей:

2 2 4 8 5