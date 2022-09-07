На испытания электромобилей в России потратят полтора миллиарда рублей

Правительство России решило направить 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на создание испытательной базы для электромобилей.

В рамках тендера, на который сейчас претендуют четыре научно-исследовательских института, организация должна разработать комплекс испытательного оборудования. Он должен включать в себя стенды для проверок двигателей и аккумуляторов, а также стенды испытания машин на огнестойкость и установку для краш-тестов.

Кроме того, в составе комплекса должны быть испытательный полигон и две заправочные станции. Одна из них — для высокоскоростной зарядки электромобилей, вторая — для заправки водородным топливом.