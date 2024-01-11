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11 янв 2024

На китайский рынок выходит новый кроссовер - Leapmotor C10

На китайский рынок выходит новый кроссовер - Leapmotor C10
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Leapmotor выводит на рынок новую модель - кроссовер C10. Автомобиль предложен в двух версиях: EREV и BEV. Цены стартуют от 151 800 юаней (примерно 1,9 миллиона рублей) и 155 800 юаней (примерно 2 миллиона рублей) соответственно

Leapmotor - это относительно новая китайская марка, модельный ряд которой на данный момент состоит из двух кроссоверов C11 и T03 и седана C01. В России официально автомобили Leapmotor не представлены, а продажи осуществляются по параллельному импорту.

По габаритам C10 чуть меньше C11, а дизайн и форма кузова очень напоминает Li Auto L7. Длина - 4739 мм., ширина - 1900 мм., высота - 1680 мм., при колесной базе в 2825 мм. Салон - 5-местный. Отмечается достаточно большое пространство для ног (1050 мм) у пассажиров заднего ряда. На передней панели устанавливается 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовая цифровая “приборка. Оснащение включает датчик LiDAR и 29 камер и радаров для автопилота.

Гибридная версия EREV получила 1,5 литровый бензиновый мотор мощностью 95 л.с. и электродвигатель на 231 л.с. Емкость аккумулятора - 28,4 кВт*ч., максимальный запас хода на электротяге - 140 км. Полностью электрическая модификация BEV получила один электромотор мощностью 231 л.с. В данном случае батарея на 69,9 кВт*ч позволит преодолеть до 530 км на одном полном заряде.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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