На китайском рынке электрокаров появился новый игрок

Электромобили в Китае – отрасль прибыльная и очень перспективная. Каждый месяц в Поднебесной появляется очередной стартап со своим четырехколесным продуктом

Сегодня речь пойдет о компании Niutron. Фирма неизвестна, но человек, который ее основал – личность значимая. Итак, встречайте, Ли Инан. Его карьерный путь велик - до 2000 года занимал должность топ-менеджера корпорации Huawei. Позже Инан перешел в управляющий совет крупнейшего web-разработчика Китая – Baidu, а после и возглавил его. С 2014 года Ли Инан основал компанию Niu Technologies, которая занялась производством мотороллеров и мотоциклов на электрической тяге.

Стартап Niutron был создан в позапрошлом году. Компания позиционирует себя как производитель премиальных электрокаров, конкурента фирмам Nio и Xpeng. В этом году в запуск вложено 500 миллионов долларов. Готовится к работе завод в Гуанчжоу мощностью до 180 000 автомобилей в год.

Поговорим о первой машине, которая встанет на конвейер уже этим летом – это крупноразмерный кроссовер NV. Автомобиль действительно большой - габариты кроссовера составляют 4915 мм в длину, 1962 мм в ширину, 1745 мм в высоту при колёсной базе 2910 миллиметров. Эти цифры лишь немного уступают Audi Q7, к примеру. Технические характеристики автомобиля не разглашаются. Представители компании говорят лишь о том, что NV будет очень быстрым и сможет набрать 100 км/ч за 5,9 секунды.