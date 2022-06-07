На МКАД появится больше полос

Столичные власти рассказали о намерениях реконструировать главную магистраль страны - МКАД, добавив ей несколько полос. Модернизация обойдется малой кровью - сужением обочины и перерисовкой разметки.

Да, если сейчас МКАД располагает четырьмя-пятью полосами движения в каждую сторону, то в скором времени их станет шесть. Новую дорогу сделают путем отказа от обочины и нанесением новой разметки. Разумеется, сами полосы станут уже, однако власти сообщают, что все будет выполнено в соответствии с регламентом . Также заявлено, что увеличение полос никоем образом не повлияет на безопасность магистрали, зато увеличит ее пропускную способность на 15-20 процентов.

В частности на ТТК хотят сделать отдельный съезд с Лефортовской набережной на улицу Радио, также шестую полосу добавят на внешней стороне кольца в районе проспекта Мира, а две полосы для съезда со стороны «Рижской» отгородят островком безопасности, чтобы поток не пересекался со съездом со стороны Сущевского Вала.