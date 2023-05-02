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2 май 2023

На нетрезвых водителей будут «стучать»

На нетрезвых водителей будут «стучать»

Власти Нижнего Новгорода решили пойти на необычный шаг – позволить гражданам отслеживать нетрезвых водителей, заявлять на них в полицию и получать денежное вознаграждение

Любой бдительный горожанин может позвонить по телефону 112 и рассказать об известном ему факте пьяного вождения. Информацию немедленно передадут патрулям ДПС. Собственно, если информация подтверждается, то человек через полицию может подать заявление на получение единовременной денежной выплаты, размер которой составляет две тысячи рублей.

Надо сказать, что новгородцы и до этого момента сообщали о нарушителях - за первые три месяца этого года от жителей с активной гражданской позицией поступило 602 сообщения о пьяных за рулём.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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