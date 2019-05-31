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31 май 2019

На Нюрбургринге установлен анти-рекорд

На Нюрбургринге установлен анти-рекорд

Шведская компания Gran Turismo Events, которая занимается организацией больших пробегов на суперкарах, установила рекорд Нюрбургринга на трехколесной моторикше

Экипаж моторикши, проще говоря, «тук-тука» состоял из трех человек - основателей Gran Turismo Events – Бьёрн Лагеркранца и Петера Тернстрема. Управлял же «гоночным болидом» неизвестный гонщик в белом , который похож на знаменитого тест-пилота Стига из известного шоу Топ-гир. Собственно «тук-тук» проехал 20,8-километровый круг за 31 минуту и 49,46 секунды и этот показатель является рекордным, так как кроме шведских авантюристов  тестировать моторикшу на знаменитой гоночной трассе еще никто не пробовал.

Любопытно, что  «тук-тук» был специально привезен из Таиланда в 2016 году. В прошлом году шведы уже пытались проехать на нём по трассе, но трёхколёсник сломался во время заезда. После этого владельцы моторикши обратились к  небезызвестному  производителю гоночных автомобилей Koenigsegg с просьбой изготовить для мотора тук-тука кованые поршни, которые позволили бы силовому агрегату выдержать необходимые нагрузки.

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Журнал auto.ru, motor1

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