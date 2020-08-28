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28 авг 2020

На новые дорожные камеры в Москве потратят 6 миллиардов рублей

На новые дорожные камеры в Москве потратят 6 миллиардов рублей

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы проводит два тендера по аренде новых камер фиксации нарушений ПДД: один на сумму 1,05 миллиарда рублей, а второй на 4,9 миллиарда. Таким образом, 865 новых камер обойдутся городу в 6 миллиардов рублей

Дополнительные камеры начнут устанавливать в 2021 году, а срок аренды составляет пять лет. Места для их установки предстоит определить ГИБДД – они появятся в очагах аварийности и повышенной концентрации нарушений ПДД. Пока же в столице установлены 2,6 тысячи комплексов, большая часть из которых также находится в аренде. С появлением новых устройств их количестве вырастит на треть.

В период режима самоизоляции дорожные камеры приспособили к автоматической проверке цифровых пропусков у московских автомобилистов (штраф за это нарушение составлял пять тысяч рублей). Только за первый день действия пропусков в городе зафиксировали 230 тысяч нарушений: так, 22 апреля с 00:00 до 19:00 на дороги Москвы выехало 1,5 миллиона автомобилей, 15 процентов из которых не оформили разрешение либо оно было аннулировано. К снятию ограничительных мер количество выписанных постановлений исчислялось десятками тысяч.

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