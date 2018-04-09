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9 апр 2018

На платной трассе М-1 разрешили ездить быстрее

На платной трассе М-1 разрешили ездить быстрее

Платные дороги у нас находятся в куда лучшем состоянии, они безопаснее, там больше полос, но на многих скоростной лимит так и не увеличивается. «Автодор» принял решение поднять разрешенную скорость на одном из участков трассы М-1 «Беларусь».

Речь идет об уже сданном участке с 32 по 43 километры трассы. Максимально разрешенная скорость здесь увеличена до 110 км/ч. Для того, чтобы повысить лимит в прошлом году на участке провели ремонт: устранили колейность и положили новый асфальт. По словам представителей госкорпорации расчетная скорость движения по трассе составляет 120 км/ч, а увеличение лимита позволит повысить ее пропускную способность и положительно скажется на безопасности движения.

Кроме того, в «Автодоре» рассказали, что увеличат скоростной лимит на платной дороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» с нынешних 110 до 130 км/ч после того как трасса полностью будет сдана в эксплуатацию. То есть произойдет это не ранее следующего года. Сегодня лимит в 130 км/ч действует лишь на одном участке М-11: обходе города Вышний Волочек (с 258 по 334 километры).
 

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При написании новости использовалась информация:
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