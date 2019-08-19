Автомобильный портал Motorpage
19 авг 2019

На платной трассе Москва-Казань будут экономить

На платной трассе Москва-Казань будут экономить

Можно сказать, что ее вообще не будет. Во всяком случае, так высказались в Минэкономразвития, предложив построить ее до Владимира, а после этого точечно реконструировать трассу М7 Москва-Уфа

Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой ряд источников в правительстве и министра экономического развития Максима Орешкина. По словам чиновника предложения Минэкономразвития позволят «максимально эффективно использовать бюджетный ресурс». Сообщается, что такой шаг позволит вдвое сократить расходы на проект — до 279 млрд руб.

Между тем Минтранс и «Автодор» настаивают на строительстве новой дороги именно до Казани. Ранее ожидалось, что строительство трассы должно закончится в 2024 году, однако, с учетом новых предложений все сроки могут быть однозначно скорректированы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Яндекс выведет целый легион беспилотных автомобилей

19 августа 2019

Роботы-гаишники стали реальностью

16 августа 2019
Toyota Hilux Exclusive Black

Toyota Hilux стал потихоньку чернеть

16 августа 2019

В центре Москвы ограничат движение в выходные

16 августа 2019

Volkswagen плюет на гендерное равенство

16 августа 2019

150 километров в час: внезапно разрешили!

16 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cee'd - kia seed sw 2019 вид спереди Тест драйв
19 августа 2019

KIA Cee'd
"Владельцу KIA Ceed SW не нужно выбирать – грузить по полной или гонять от души. Часть 2"
Mercedes-Benz B-Class - mercedes-benz b-class 2019 …всё должно быть прекрасно
Тест драйв
16 августа 2019

Mercedes-Benz B-Class
"…всё должно быть прекрасно"
Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class - сравнительный тест птица-тройка по-немецки: драйверский bmw 3 series, комфортабельный mercedes-benz c-class или рассудительный audi a4?
Сравнительный тест
14 августа 2019

Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class
"Птица-тройка по-немецки: драйверский BMW 3 Series, комфортабельный Mercedes-Benz C-Class или рассудительный Audi A4?"
Subaru XV, Subaru Outback, Subaru Forester - subaru. меж гейзерами и вулканами
Автопутешествия
13 августа 2019

Subaru XV, Subaru Outback, Subaru Forester
"Меж гейзерами и вулканами"

Написано новостей:

2 4 0 2 2