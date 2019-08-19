На платной трассе Москва-Казань будут экономить

Можно сказать, что ее вообще не будет. Во всяком случае, так высказались в Минэкономразвития, предложив построить ее до Владимира, а после этого точечно реконструировать трассу М7 Москва-Уфа

Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой ряд источников в правительстве и министра экономического развития Максима Орешкина. По словам чиновника предложения Минэкономразвития позволят «максимально эффективно использовать бюджетный ресурс». Сообщается, что такой шаг позволит вдвое сократить расходы на проект — до 279 млрд руб.

Между тем Минтранс и «Автодор» настаивают на строительстве новой дороги именно до Казани. Ранее ожидалось, что строительство трассы должно закончится в 2024 году, однако, с учетом новых предложений все сроки могут быть однозначно скорректированы.