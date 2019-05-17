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17 май 2019

На пункты техосмотра вернутся сотрудники ГИБДД

На пункты техосмотра вернутся сотрудники ГИБДД

Госдума приняла во втором чтении новую редакцию 170-ФЗ «О техосмотре транспортных средств»

Поспешим успокоить водителей.  Сотрудников ГИБДД не будут волновать техосмотры мотоциклов и легковых автомобилей. Предметом их пристального внимания станут автобусы. Как считают авторы документа, возвращение ГИБДД на пункты ТО необходимо из-за резко возросшего числа аварий, в которых участвует общественный транспорт.

Стоит отметить, что сама процедура ТО претерпит изменения.  Операторы ТО должны будут фотографировать приезжающие машины, фиксировать координаты снимка и направлять эти данные в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО, которая, к слову, до сих пор не введена в эксплуатацию. Кроме того, выдаваемые по итогам ТО диагностические карты станут полностью электронными, однако владельцы транспортных средств, при желании, смогут получить бесплатную выписку из системы.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Авто@mail.ru

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