На российские дороги потратят более тринадцати триллионов рублей

Большая часть средств будет направлена не на строительство новых трасс, а на ремонт существующих магистралей для соответствия новому регламенту

5,4 трлн рублей — средства Федерального дорожного фонда, 7,2 трлн рублей — региональные. Еще 436 млрд рублей — деньги Фонда национального благосостояния, они пойдут на строительство М-12 Казань — Екатеринбург и обход Твери. Отметим, что в рамках пятилетнего плана будет возведено четыре тысячи километров новых дорог.

К слову, не так давно в Госдуме выступили с инициативой временно ввести нулевой тариф на платных магистралях. Основной упор был сделан на федеральную трассу М4, которая ведет к популярным курортам Краснодарского края. Чиновники считают, что из-за ограниченного авиасообщения граждан надо простимулировать к поездке на юг при помощи личного транспорта.