На российские заправки могут вернуть алкоголь

Сразу несколько игроков в сфере производства алкогольных напитков обратились к московским властям с просьбой разрешить продажи пива и других слабоалкогольных напитков, крепостью до шестнадцати градусов, на АЗС.

Логика условных «пивоваров» ясна – многие компании отмечают, что уже столкнулись с проблемами роста цен на сырье, а также со сложностями по выявлению каналов поставок. Снятие запрета на продажу пива на заправках поможет этой промышленности попросту выжить. К слову, производители пива надеются на положительное решение в данном вопросе, если учесть, что не так давно сняли запрет на продажу слабого алкоголя в летних кафе, музеях, спортивных сооружениях и в концертных залах.

Мнение властей, к сожалению, остается неизвестным. Интересно, но в марте эксперты спрогнозировали, что из-за кризисной ситуации по стране могут закрыться сотни заправок. На фоне таких волнении представители Национального топливного союза обратились к властям с просьбой смягчить контроль за точностью отпуск топлива на АЗС, а также снизить требования к переоборудованию колонок.