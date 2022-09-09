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9 сен 2022

На российских дорогах появились камеры, которые" видят" все!

На российских дорогах появились камеры, которые" видят" все!

В Волгоградской области появились комплексы фото-видеофиксации под кодовым названием «АвтоУраган-МС», благодаря которым ГИБДД может дистанционно отслеживать практически любое нарушение ПДД.

«Совершенно новый в своем классе аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган-МС», не имеющий аналогов в нашей стране, уже успешно зарекомендовал себя в столичном регионе, показав свою высокую эффективность. Новыми системами видеофиксации планируется оснащать патрульные автомобили, устанавливая их на крышу автомашин под привычные спецсигналы. Имея обширный функционал, «умные» комплексы видеофиксации способны отслеживать практически все нарушения ПДД: выявлять транспортные средства с прекращенной регистрацией, фиксировать факты превышения скоростного режима, устанавливать по регистрационным номерам автомашины, находящиеся в розыске, выявлять нарушителей правил парковки, а также факты езды по обочине, выделенным полосам и выезд на встречную полосу движения» - цитирует местную ГИБДД портал Autonews.

Да, как можно понять из заявления, камеры не являются стационарными. Отметим, что данную технологию будут применять и в других регионах, в частности, уже столичная ГИБДД заявила на днях о том, что планирует внедрить эти комплексы осенью следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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