На российских дорогах появились новые предупреждающие знаки

На российских трассах стали появляться новые предупреждающие таблички. Они информируют водителя о том, что участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом

Нет, эти знаки не заботятся о летательных аппаратах, коих сносят встречным ветром. Они говорят о том, что дорога контролируется специальными дронами с комплексами видеофиксации, которые будут отмечать нарушения ПДД. Правда, никто нигде не указал- какие именно нарушения будут фиксироваться.

Напомним, что ГИБДД начала вооружаться дронами еще несколько лет назад. В 2016 году такой эксперимент провели в Ставропольском крае. В 2017-м беспилотники стали помогать ГИБДД в Красноярском крае следить сначала за водителями, а затем и за мотоциклистами. В конце июля гаишники Самарской области для наблюдения за автомобилистами начали использовать аэростаты.