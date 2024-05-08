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8 май 2024

На российских дорогах появится больше камер

На российских дорогах появится больше камер

В 2023 году российские власти увеличили закупку дорожных камер в 2,5 раза по сравнению с годом ранее. Отмечается, что это позволит в перспективе снизить количество правонарушений на дорогах страны

Согласно опубликованным данным, в 2023 году было совершено 239 закупок, когда в 2022 году их число составляло менее сотни. При этом сумма контрактов также повысилась с 256,1 миллиона рублей до 1,5 миллиарда рублей. В итоге, до конца 2024 года на российских дорогах должно появиться более 900 новых “штрафных” камер, что приводит к общему количеству в 23 000 штук. 

Только камеры Московской области принесли в бюджет государства около 14,5 миллиона рублей благодаря 4111 “писем счастья” (общая сумма штрафов составила 171 миллион рублей). В списке самых частых правонарушений числятся превышение скорости, неправильная парковка, непристегнутый ремень и использование телефона во время движения.

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