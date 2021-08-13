На российских дорогах снизилась смертность

Количество смертельных случаев в результате ДТП в России уменьшилось на 11,2% (до 5,8 тысячи) по итогам января — июня 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщают в ГИБДД, существенно снизилось и число самих дорожно-транспортных происшествий – ровно на семь процентов (в числовом выражении - до 57,6 тысяч). Интересно, что на первую половину прошлого года выпал массовый локдаун, в этом же году никаких ограничений нет, так что снижение показателей смертности можно назвать значительным!

Глава автоинспекции, Михаил Черников, заявил, что положительная динамика связана с развитым комплексом мер по борьбе с нетрезвыми водителями. Отметим, что на ДТП с пьяными приходится треть от всего количества происшествий.