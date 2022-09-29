На российском рынке подержанных автомобилей сменился лидер

Последние несколько лет самой востребованной моделью на российском вторичном рынке был Ford Focus, но в нынешнем году картина изменилась

Как сообщает «Автостат», новым лидером рейтинга стал ВАЗ 2109. За восемь месяцев нынешнего года эту модель перепродавали более 84 тысяч раз. Выбор наших соотечественников здесь очевиден – машина и сама по себе стоит дешево, и не требует каких-либо существенных вложений по своему обслуживанию и ремонту. В нынешних условиях эти параметры очень важны.

К слову, в пятерку лидеров также вошли Hyundai Solaris и Kia Rio. К слову эти модели производятся на мощностях завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Предприятие ушло в простой весной этого года и до сих пор не возобновило работу.