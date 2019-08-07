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7 авг 2019

На трассе М4 произошла облава

На трассе М4 произошла облава

Нет, «лютовали» не ГИБДД, а судебные приставы, которые провели выездной рейд. Так что, редкий должник доедет до середины Дона, его остановят, отберут машину, развернут и отправят обратно, возможно при помощи пинка. К слову, в ФССП намерены проводить подобные рейды на оживленных автомагистралях на постоянной основе

Как сообщает  Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Выездная проверка проводилась 6 августа с 14.00 до 20.00 часов. За это время было остановлено более 50 транспортных средств, принадлежащих должникам, из которых 34 подвергли процедуре ареста. Пять автомобилей было изъято на месте, 19 – оставлено на ответственном хранении.

В основном в руки приставам попались должники по налоговым платежам и неплательщики штрафов ГИБДД. Также удалось «выловить» троих должников по алиментам, одного должника по оплате услуг ЖКХ и тринадцать должников по иным видам платежей. Только за один день через переносной платежный терминал было оплачено на месте свыше 376 тысяч рублей.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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