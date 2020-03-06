На востоке и юго-востоке Москвы перекроют движение машин

Власти Москвы приняли решение ограничить движение транспорта на востоке и юго-востоке столицы. Проезд для автомобилей будет закрыт с 20 по 24 марта

Ограничения необходимы для ввода участка метро от станции «Косино» до станции «Авиамоторная» и станции «Лефортово» Большой кольцевой линии. В связи с этим в районах Новокосино, Косино-Ухтомский и Некрасовка изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта». В частности, для проезда автомобилей закроют: съезд на МКАД с ул. Молдагуловой, проезд по дублеру проспекта Защитников Москвы и проезд по ул. 8 Марта. Нельзя будет съехать на машине с Проектируемого проезда № 45 к ул. 8 Марта и на Проектируемый проезд № 598, а также с ул. Покровской на Проектируемый проезд № 598.

В ЦОДД уточнили, что вся необходимая информация уже передана в «Яндекс.Карты» и другие навигационные системы. В ведомстве попросили водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться городским транспортом, быть внимательными при парковании: не оставлять автомобили под запрещающими знаками.