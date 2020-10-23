На вторичном рынке возобновился дефицит

Сегодня спрос на вторичном авторынке даже превышает предложение, если не учитывать неликвидные и «убитые» машины

«В первую волну пандемии многие россияне были вынуждены отложить продажу своей машины с целью покупки более свежего б/у автомобиля, тем самым увеличив срок эксплуатации текущего транспортного средства. Этот фактор повлиял на общее количество предложений. После выхода из самоизоляции покупатели, не нашедшие новых автомобилей, переориентировались на машины с пробегом. Это, в свою очередь, еще больше сократило количество предложений на вторичном рынке. Совокупность перечисленных факторов, плюс отложенный спрос привели к дефициту и на вторичном рынке», – цитирует «Автостат» директора по продажам «Авилон. Автомобили с пробегом» Антона Дёмкина.

В свою очередь, директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов отмечает, что доступность автомобилей с пробегом у официальных дилеров напрямую зависит от поставок новых машин, по которым сейчас дефицит. Основные ликвидные автомобили с пробегом – это автомобили, выкупленные дилерами через трейд-ин. Дефицит новых машин привел к сокращению продаж, в том числе и сокращению количества сделок трейд-ин. Это означает, что склады автомобилей с пробегом наполняются хуже, и образовывается дефицит машин.