На заправках возобновят продажи алкоголя

Министерство энергетики России предложило Минпромторгу вернуть в продажу на автозаправочных станциях слабоалкогольные напитки

Представители Минэнерго заявляют, что это вынужденная мера. Дело в том, что аналитики прогнозируют в ближайшее время повышение цен на топливо (плюс два рубля к стоимости за литр). Продажа слабоалкогольных напитков должна обеспечить некоторую поддержку топливным операторам.

Отметим, что запрет на алкоголь на заправках был введен еще в 2012 году. При этом его постоянно пытались снять – последние громкие дискуссии состоялись в 2016 году, так как они были инициированы Российским топливным союзом и Российским союзом предпринимателей. Любопытно, но на данный момент многие эксперты полагают, что данный предмет уже потерял свою актуальность, так как в стране в принципе снижается уровень потребления алкогольных напитков. Жители мегаполисов не испытывают проблем с покупкой спиртных напитков в супермаркетах, а стимулировать граждан к приобретению продукции именно на заправках будет достаточно сложно.