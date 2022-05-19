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19 май 2022

На заводе «Москвич» будут производить китайские машины

На заводе «Москвич» будут производить китайские машины
Автор фото: фирма-производитель
Еще вчера на столичном предприятии собирались автомобили Renault, а теперь… . Да, а что будут собирать теперь? По слухам столичную прописку и бренд «Москвич» могут получить перелицованные китайские автомобили.
Пока это только лишь слухи, но интересны данные, на которых они строятся. Дело в том, что неделю назад глава Минпромторга, Денис Мантуров, заявил, что ведутся переговоры с несколькими автопроизводителями из КНР. В числе потенциальных партнеров называют JAC, FAW и BYD. Любопытно, но наиболее вероятным здесь выглядит именно JAC.
 
Косвенно это можно подтвердить тем фактом, что КамАЗ, который будет помогать налаживать производство на «Москвиче», еще в конце 2021 года вел переговоры с маркой JAC на предмет покупки лицензии на производство компактного городского электрокара  Sehol E10X. Сразу несколько СМИ даже заявили, что в Наберженые Челны уже прибыла тестовая партия автомобилей.

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