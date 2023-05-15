На заводе Toyota будут производить электрокары

На заводе в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавшем Toyota, организуют производство компактных электромобилей.

«Обуховский завод» займется выпуском «электричек» категории L7e. Для простоты понимания достаточно помнить, что к этой классификации относят небольшие квадрициклы по типу Renault Twingo или Citroen Ami. Каким именно окажется электрокар «Обуховского завода», пока неизвестно: названы лишь общие характеристики. Он сможет разгоняться до 90 км/ч при запасе хода порядка 180 километров. Также будущую новинку планируется оснастить системой быстрой замены аккумуляторов.

Любопытно, но компания, фактически, не планирует продавать свои машины физическим лицам – приоритет будет отдан организациям – магазинам, корпоративным паркам, сервисам аренды и т.д.